19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Olaylı finalin şampiyonu Senegal!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, 90+8'de Fas lehine penaltı verilince sahadan çekildi, ardından geri dönüp şampiyon oldu.

calendar 19 Ocak 2026 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 01:16
Haber: Sporx.com
Afrika Uluslar Kupası finalinde büyük olaylar yaşandı! Senegal önce sahadan çekildi, sonra geri döndü ve şampiyon oldu!

Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya da büyük tepki gösterdiler Maçın Türkiye'deki yorumcusu Ömer Üründül, bu golün nizami olduğu yorumunda bulundu.

PENALTI KRİZE NEDEN OLDU!

Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya tepki gösteren Senegal, soyunma odasına gitti.

Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü.
Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan faydalanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' dedi.

SENEGAL UZATMALARDA ŞAMPİYON

Uzatma dakikalarında Pape Gueye, 94. dakikada muhteşem bir golle Senegal'e şampiyonluğu kazandırdı.
TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM KUPAYI KALDIRDI

Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.

Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye kupa mutluluğu yaşadı.


EN-NESYRİ'NİN GÖZYAŞLARI

Fas'ta Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve kiralık giden Amrabat finali kaybeden tarafta yer aldı.

En-Nesyri, son düdüğün ardından uzun süre gözyaşlarını durduramadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
