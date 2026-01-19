Olaylı finalin şampiyonu Senegal!

Afrika Uluslar Kupası finalinde büyük olaylar yaşandı! Senegal önce sahadan çekildi, sonra geri döndü ve şampiyon oldu!
Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya da büyük tepki gösterdiler Maçın Türkiye'deki yorumcusu Ömer Üründül, bu golün nizami olduğu yorumunda bulundu.
PENALTI KRİZE NEDEN OLDU!
Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya tepki gösteren Senegal, soyunma odasına gitti.
Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü.
Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan faydalanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' dedi.
SENEGAL UZATMALARDA ŞAMPİYON
Uzatma dakikalarında Pape Gueye, 94. dakikada muhteşem bir golle Senegal'e şampiyonluğu kazandırdı.
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.
Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye kupa mutluluğu yaşadı.
EN-NESYRİ'NİN GÖZYAŞLARI
Fas'ta Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve kiralık giden Amrabat finali kaybeden tarafta yer aldı.
En-Nesyri, son düdüğün ardından uzun süre gözyaşlarını durduramadı.
TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM KUPAYI KALDIRDI
KAÇIRANLAR İÇİN AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ
⏱ 90+2' - Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.
⏱ 90+8' - Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.
⏱ 90+12' - Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.
⏱ 90+21' - Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin… pic.twitter.com/NgJ6Kw48JN
Senegal'in sahaya çekilmesine neden olan penaltıpic.twitter.com/isawMdRGj4 https://t.co/inDjCfAdVK
🎥Brahim Diaz bu penaltı anını yıllarca unutamayacak!pic.twitter.com/cdsX0R7pZX https://t.co/RrzMKiKa5t
🇸🇳PAPE GUEYEEE!
🚀İnanılmaz bir gol attı, inanılmaz!pic.twitter.com/yuLohFSRYg https://t.co/7yJfjKMGJr
