TFF 2. Lig play-off finali Sivas'ta oynanacak

TFF 2. Lig play-off finali, 2 Haziran tarihinde Sivas'ta oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig play-off finali Sivas'ta oynanacak
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28 Mayıs 2024 15:22
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

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