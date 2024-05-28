Barcelona'da Fort imzayı attı

Barcelona, 17 yaşındaki sağ bek Hector Fort'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona'da Fort imzayı attı
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28 Mayıs 2024 16:37
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:05
Barcelona, akademiden yetişen Hector Fort ile yeni sözleşme imzaladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki genç sağ bek ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak Barcelona'nın genç takımında forma giyen Fort, A Takım'da süre bulduğu 10 maçta 3 asist yaptı.

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