Barcelona'da Fort imzayı attı

Barcelona, akademiden yetişen Hector Fort ile yeni sözleşme imzaladı.



Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki genç sağ bek ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ağırlıklı olarak Barcelona'nın genç takımında forma giyen Fort, A Takım'da süre bulduğu 10 maçta 3 asist yaptı.





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