Valladolid teknik direktörü kendisini istifaya davet etti

Real Valladolid Teknik Direktörü Paulo Pezzolano, takımı LaLiga'ya yükselttikten sonra bütün sezon kendisini istifaya davet eden taraftarlarla beraber "Pezzolano istifa" tezahüratı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Valladolid teknik direktörü kendisini istifaya davet etti
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28 Mayıs 2024 15:01
LaLiga'ya yükselmeyi başaran Real Valladolid'in şampiyonluk kutlamalarında ilginç bir an yaşandı.

Taraftarların bütün sezon istifaya davet ettiği "Pezzolano istifa" tezahüratları yaptığı teknik direktör Paulo Pezzolano, şampiyonluk kutlamalarında bu tezahüratlara esprili bir yaklaşımda bulundu.

Şampiyonluk otobüsünün üzerinde mikrofonu eline alan Paulo Pezzolano, sezon boyunca taraftarlarından duyduğu "Pezzolano istifa" tezahüratını bu kez kendisi başlattı ve kendisine eşlik eden taraftarlarla birlikte bağırmaya başladı.

Bu görüntüler hem takım otobüsünün hem de kutlama yapan taraftarların eğlenceli anlar yaşaması ile birlikte sosyal medyada gündem oldu.


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