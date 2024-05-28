Valladolid teknik direktörü kendisini istifaya davet etti

LaLiga'ya yükselmeyi başaran Real Valladolid'in şampiyonluk kutlamalarında ilginç bir an yaşandı.



Taraftarların bütün sezon istifaya davet ettiği "Pezzolano istifa" tezahüratları yaptığı teknik direktör Paulo Pezzolano, şampiyonluk kutlamalarında bu tezahüratlara esprili bir yaklaşımda bulundu.



Şampiyonluk otobüsünün üzerinde mikrofonu eline alan Paulo Pezzolano, sezon boyunca taraftarlarından duyduğu "Pezzolano istifa" tezahüratını bu kez kendisi başlattı ve kendisine eşlik eden taraftarlarla birlikte bağırmaya başladı.



Bu görüntüler hem takım otobüsünün hem de kutlama yapan taraftarların eğlenceli anlar yaşaması ile birlikte sosyal medyada gündem oldu.





