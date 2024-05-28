Golden State Warriors'ın asistan koçu Kenny Atkinson'ın, Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlük görevinin favorileri arasında yer aldığı iddia edildi.



Daha önce Brooklyn Nets'in başantrenörlük görevini üstlenmiş olan Atkinson'ın eski oyuncularından Jarrett Allen ve Caris LeVert ikilisi, an itibariyle Cavaliers'ta forma giyiyor.



NBA muhabiri Marc Stein, hem Allen hem de LeVert'ün, eski koçları Atkinson'dan övgüyle bahsettiklerini aktardı:



"Eski Nets koçu Kenny Atkinson, geniş kesimlerce ana favori olarak kabul ediliyor. Atkinson'ın Brooklyn'deki eski oyuncularından ikisi olan Jarrett Allen ve Caris LeVert'ün, Cavaliers'taki takım arkadaşları tarafından Atkinson hakkında soru sorulduğunda sürekli olarak kendisini övdükleri söyleniyor. Atkinson, son üç sezondur Golden State'te Steve Kerr'ün kadrosunda asistanlık yapıyordu."



Stein ayrıca James Borrego, Terry Stotts, Dave Joerger ve Johnnie Bryant'ın da Cavs işi için meşru adaylar olarak görüldüğünü bildirdi.





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