Kily Gonzalez: 'Di Maria'nın dönmesini istiyorum'

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.



Di Maria'nın eski kulübü Rosario Central'e geri dönüşü gündeme gelirken Arjantin ekibinin eski oyuncusu ve teknik direktörü Kily Gonzalez'den açıklama geldi. Gonzalez, Angel Di Maria ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve 36 yaşındaki futbolcuyu yeniden Rosario Central'de görmek istediğini söyledi.



Kily Gonzalez, "Elbette bir Central taraftarı olarak herkes gibi ben de Angelito'nun bu formayı tekrar giymesini isterim." dedi.



Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.





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