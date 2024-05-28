Kily Gonzalez: "Di Maria'nın dönmesini istiyorum"

Rosario Central'in eski oyuncusu ve teknik direktörü Kily Gonzalez, Angel Di Maria'nın Arjantin ekibine dönmesini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kily Gonzalez: 'Di Maria'nın dönmesini istiyorum'
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28 Mayıs 2024 14:46
Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Di Maria'nın eski kulübü Rosario Central'e geri dönüşü gündeme gelirken Arjantin ekibinin eski oyuncusu ve teknik direktörü Kily Gonzalez'den açıklama geldi. Gonzalez, Angel Di Maria ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve 36 yaşındaki futbolcuyu yeniden Rosario Central'de görmek istediğini söyledi.

Kily Gonzalez, "Elbette bir Central taraftarı olarak herkes gibi ben de Angelito'nun bu formayı tekrar giymesini isterim." dedi.

Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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