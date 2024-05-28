Mertens'ten geleceği için açıklama!

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mertens'ten geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 12:18
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:07
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınına geleceğiyle ilgili konuştu.

37 yaşındaki futbolcu, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 12 gol attı ve 19 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery