Yes coin Binance'de ne zaman listelenecek?

Hemen hemen her gün yeni bir kripto para ortaya çıkarken bu coinlere yatırım yapanlar, söz konusu kripto paranın ne zaman piyasaya çıkacağını araştırmaya başlıyor. Son günlerin en çok konuşulan kripto paralarından biri de Yes coin adı ile çıkan kripto para oldu.



X üzerinde kısa sürede 1.7 milyon takipçiye ulaşan söz konusu kripto paranın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İnsanlar harikadır çünkü hayalleri vardır.



Yescoin'in bir hayali var: mobil Web3 evrenine açılan bir kapı ortaya çıkarmak.



Şimdiye kadar yapılan en büyük topluluğu taşıyan bir roket inşa etmek için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz.



Evet, hadi aya gidelim.



EVET, hadi evrene gidelim.



Sonsuza ve ötesine"



Yapılan diğer açıklamada kullanıcı sayısının 10 milyona yaklaşığına yer verildi. Bunun için 10 bin dolarlık Yes Coin Airdrop'u 3 katına çıkaracğını ve 20 bin dolar yaptığını bildiren topluluk, başvuruların başladığını bildirdi.



YES COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?



Söz konusu kripto paranın ne zaman listeleneceği henüz bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu konuda açıklama gelmesi bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberdar olmak için takipte kalın.

