Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.



"BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"



Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



ANCELOTTI'NİN BAŞARILARI



Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik adam, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı.





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