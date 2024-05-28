Aydın BB, Fransız pasörü renklerine bağladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna dahil etti.



Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sezon öncesi kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Fransa Milli Takım forması giyen başarılı pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzalandı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Sözleşmenin 1 yıllık olduğu belirtildi.





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