Galatasaray'da seçim öncesi son divan

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un başkanlık yarışına gireceği 25 Mayıs'taki kongre öncesi son Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantı, saat 13:30'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak.
ÖZBEK VE BATUM'UN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR
Başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un Divan Kurulu'nda konuşma yapması da bekleniyor.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
Değerli Üyemiz,
Divan Kurulumuzun Mayıs ayı Olağan Toplantısı, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.
Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
A. Aykutalp Derkan
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
Nisan ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
18 - 25 Mayıs 2024 tarihli Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla, Kulüp Başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması,
Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
Kapanış.
ÖNEMLİ NOT:
1. Toplantıya katılacakların kayıtları okul ön giriş kapısında yapılacaktır.
2. Lise bahçesinde otopark imkanı olmadığından, araçlarıyla gelen üyelerimizin Lise dışına park etmeleri gerekmektedir.
3. 4207 sayılı Yasa gereği; Eğitim kurumları içinde sigara içilmesi (okul bahçesi dahil) kesinlikle yasaktır.
ÖZBEK VE BATUM'UN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR
Başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un Divan Kurulu'nda konuşma yapması da bekleniyor.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
Değerli Üyemiz,
Divan Kurulumuzun Mayıs ayı Olağan Toplantısı, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.
Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
A. Aykutalp Derkan
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
Nisan ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
18 - 25 Mayıs 2024 tarihli Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla, Kulüp Başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması,
Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
Kapanış.
ÖNEMLİ NOT:
1. Toplantıya katılacakların kayıtları okul ön giriş kapısında yapılacaktır.
2. Lise bahçesinde otopark imkanı olmadığından, araçlarıyla gelen üyelerimizin Lise dışına park etmeleri gerekmektedir.
3. 4207 sayılı Yasa gereği; Eğitim kurumları içinde sigara içilmesi (okul bahçesi dahil) kesinlikle yasaktır.
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