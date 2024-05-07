Galatasaray'da seçim öncesi son divan

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un başkanlık yarışına gireceği 25 Mayıs'taki kongre öncesi son Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da seçim öncesi son divan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2024 11:53
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un başkanlık yarışına gireceği 25 Mayıs'taki kongre öncesi son Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantı, saat 13:30'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak.

ÖZBEK VE BATUM'UN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un Divan Kurulu'nda konuşma yapması da bekleniyor.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Değerli Üyemiz,

Divan Kurulumuzun Mayıs ayı Olağan Toplantısı, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.

Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

A. Aykutalp Derkan

Galatasaray Spor Kulübü

Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

Nisan ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
18 - 25 Mayıs 2024 tarihli Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla, Kulüp Başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması,
Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
Kapanış.

ÖNEMLİ NOT:

1. Toplantıya katılacakların kayıtları okul ön giriş kapısında yapılacaktır.
2. Lise bahçesinde otopark imkanı olmadığından, araçlarıyla gelen üyelerimizin Lise dışına park etmeleri gerekmektedir.
3. 4207 sayılı Yasa gereği; Eğitim kurumları içinde sigara içilmesi (okul bahçesi dahil) kesinlikle yasaktır.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery