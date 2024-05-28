Filenin Sultanları, ABD'de mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek.

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Filenin Sultanları, ABD'de mücadele edecek
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28 Mayıs 2024 13:19
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak.

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında çarşamba günü saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Çarşamba:

22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

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