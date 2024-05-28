Bonucci'ye iki talip birden!

Futbolu bırakacağını söyleyen Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan talip çıktı.
ROMA VE GENOA İSTİYOR
Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Roma ve Genoa tecrübeli stoper Bonucci'ye teklifte bulundu.
Haberde; Leonardo Bonucci'nin İtalya'ya döndükten sonra emeklilik ya da futbola devam hakkında net kararını vereceği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Devre arasında Union Berlin'den Fenerbahçe'ye katılan Bonucci, çıktığı 13 maçta 1 asist kaydetti.
ROMA VE GENOA İSTİYOR
Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Roma ve Genoa tecrübeli stoper Bonucci'ye teklifte bulundu.
Haberde; Leonardo Bonucci'nin İtalya'ya döndükten sonra emeklilik ya da futbola devam hakkında net kararını vereceği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Devre arasında Union Berlin'den Fenerbahçe'ye katılan Bonucci, çıktığı 13 maçta 1 asist kaydetti.
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