Bonucci'ye iki talip birden!

Futbolu bırakacağını söyleyen Bonucci'ye ülkesi İtalya'dan iki talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bonucci'ye iki talip birden!
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28 Mayıs 2024 09:07
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:09
Futbolu bırakacağını söyleyen Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan talip çıktı.

ROMA VE GENOA İSTİYOR

Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Roma ve Genoa tecrübeli stoper Bonucci'ye teklifte bulundu.

Haberde; Leonardo Bonucci'nin İtalya'ya döndükten sonra emeklilik ya da futbola devam hakkında net kararını vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Devre arasında Union Berlin'den Fenerbahçe'ye katılan Bonucci, çıktığı 13 maçta 1 asist kaydetti.

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