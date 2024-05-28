Abdülkerim Bardakcı, Rusya'da gözde haline geldi

Konyaspor macerasını tamamlamasının ardından Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılı formayla önemli bir çıkışa imza attı.
Geçen sezon da birçok kulübün transfer radarında olan tecrübeli stopere, ilgi devam ediyor. A Milli stoper için başta Rusya'dan olmak üzere birçok kulübün resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Yönetimin, başarılı oyuncu için beklentisi 15 milyon Euro.
Bu sezon Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.
Geçen sezon da birçok kulübün transfer radarında olan tecrübeli stopere, ilgi devam ediyor. A Milli stoper için başta Rusya'dan olmak üzere birçok kulübün resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Yönetimin, başarılı oyuncu için beklentisi 15 milyon Euro.
Bu sezon Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.
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