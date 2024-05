Philadelphia 76ers ekibinin, bu yaz LA Clippers yıldızı Paul George'u "A planı", New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ı ise "yedek planı" olarak gördüğü iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Temmuz ayında serbest oyuncu dönemi açıldığında George'un 76ers'ın "A planı" olacağını belirtti.



Philadelphia basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, geçtiğimiz haftalarda Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin yanında üst düzey bir forvete ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.



Önceki sezon 74 maçta 22,6 sayı, 5,2 ribaund, 3,5 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakalayan George, Clippers'tan dört yıllığı 221 milyon dolarlık bir sözleşme almaya hak kazanmış olsa da, takımın kendisine daha fazlasını teklif etmediği düşünülüyor.



ESPN'den Bobby Marks, 76ers'ın bu yaz yaklaşık 60 milyon dolarlık bir maaş boşluğu ve draft gecesinden itibaren takas edilebilecek en fazla beş ilk tur oyuncusu bulunduğunu kaydetti.



O'Connor'ın haberine göre ise ayrıca, Pelicans'ın bir sezon daha sözleşmesi bulunan forveti Ingram'ın, 76ers'ın George'u alamaması durumunda yedek planı olacağı öne sürüldü.



Los Angeles Lakers'tan Pelicans'a takas edildiğinden beri All-Star oyuncu seviyesine yükselen Ingram, önceki sezon çıktığı 64 maçta 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



76ers, playoffların ilk turunda New York Knicks'e elenmişti.





