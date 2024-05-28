Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis'in, NBA Finalleri'nin 1. maçında sakatlığından dönebileceği iddia edildi.



Yaklaşan NBA Finalleri için Porzingis'in dönüşünü bekleyen Celtics'ten umut verici bir haber geldi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Porzingis'in NBA Finalleri'nin ilk maçı öncesinde beşe beş antrenmanlara katılmasının beklendiğini kaydetti.



Wojnarowski ayrıca, Boston'ın serinin 1. maçına zamanında yetiştirmeyi planladığı Porzingis'e karşı tutucu bir yaklaşım izlemeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.



Miami Heat'e karşı oynanan ilk tur serisinin 4. maçından bu yana sol baldırındaki sakatlık nedeniyle parkelerden uzak kalan Porzingis'in, Boston kadrosuna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.



Porzingis playofflarda maç başına 12,3 sayı ve 5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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