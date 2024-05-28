Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards'ın, Batı Konferansı Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından takım arkadaşlarına "tarih yazma zamanının geldiğini" söylediği bildirildi.



The Athletic'ten Sam Amick, Batı Finalleri'nde Mavericks'e karşı 0-3 geriye düşmesine rağmen takımına olan güvenini koruyan Edwards'ın, Pazar günkü 116-107'lik yenilginin ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına şunları söylediğini aktardı:



"Tarih yazmanın zamanı geldi arkadaşlar. Halen bizi yenebileceklerini sanmıyorum. Sadece aynı frekansta olamadık. Tek maçımız kaldı. Artık bu noktadayız. Ne yapacağız?"



Şimdiye dek playoff tarihinde hiçbir NBA takımı, bir seride 0-3 geriye düştükten sonra galip gelememişti. En sonuncusu geçen yılki Celtics kadrosu olmak üzere yalnızca dört tanesi, seriyi 7. maça uzatmıştı.





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