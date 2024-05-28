İşte Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu
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28 Mayıs 2024 13:09
Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

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