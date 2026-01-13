13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women'da Basket Landes'in konuğu

Sezona her iki kulvarda namağlup devam eden Fenerbahçe Opet, Fransa'da Basket Landes ile karşılaşacak

calendar 13 Ocak 2026 11:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women'da ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ile mücadele edecek.

Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazandı.

Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
