Domenico Tedesco'dan Nkunku transferi için cevap!

Fenerbahçe, ara transferde forvete yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın bu bölge için ilgilendiği isimler arasında İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenio Tedesco, İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a verdiği röportajda Leipzig'de birlikte çalıştığı eski oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.
Tedesco, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transferi ilgili sorulan soruyu, "Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf; kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.
4 GOL, 2 ASİST
Milan'a sezon başında Chelsea'den transfer olan Christopher Nkunku, İtalyan ekibinde 16 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist kaydetti. Nkunku kariyerinde daha önce PSG ve Leipzig formalarını giymişti.
