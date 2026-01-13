13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Domenico Tedesco'dan Nkunku transferi için cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın transfer gündemini değerlendirdi. Tedesco, Milan'ın forveti Christopher Nkunku'yla ilgili çıkan iddialara da cevap verdi.

calendar 13 Ocak 2026 11:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'dan Nkunku transferi için cevap!
Fenerbahçe, ara transferde forvete yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın bu bölge için ilgilendiği isimler arasında İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenio Tedesco, İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a verdiği röportajda Leipzig'de birlikte çalıştığı eski oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.


Tedesco, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transferi ilgili sorulan soruyu, "Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf; kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

4 GOL, 2 ASİST

Milan'a sezon başında Chelsea'den transfer olan Christopher Nkunku, İtalyan ekibinde 16 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist kaydetti. Nkunku kariyerinde daha önce PSG ve Leipzig formalarını giymişti. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
