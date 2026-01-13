Emre Belözoğlu: 'Tek derdim Kasımpaşa'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasını değerlendiren Belözoğlu, "Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi." dedi.



Kasımpaşa'ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.



