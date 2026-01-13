13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Darta Bevo'yu ağırlıyor

CEV Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen Galatasaray kritik maçta Darta Bevo'yu konuk edecek.

calendar 13 Ocak 2026 11:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Darta Bevo'yu ağırlıyor
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında 14 Ocak Çarşamba günü Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Darta Bevo ile Belçika'da yaptığı ilk maçı 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle zorlanmadan 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2 set alması durumunda adını play-off'a yazdıracak.

Galatasaray, tur atlaması durumunda play-off'ta Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
