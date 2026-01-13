Tedesco'dan Skriniar için transfer yanıtı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport' özel röportaj verdi.
Başarılı teknik adam, Milan Skriniar ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.
"SKRINIAR'I BIRAKMAM"
Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtlayan Tedesco, "Onu bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim." dedi.
"BURADA ÇOK GÜÇLÜ OYUNCULAR VAR"
Açıklamalarında devam eden deneyimli hoca, "Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde." ifadelerini kullandı.
MILAN VE JUVENTUS'LA ANILDI
30 yaşındaki futbolcunun adı, Serie A'dan Milan ve Juventus ile anılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
