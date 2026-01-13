13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Tedesco'dan Skriniar için transfer yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtladı.

calendar 13 Ocak 2026 11:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Skriniar için transfer yanıtı!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport' özel röportaj verdi.

Başarılı teknik adam, Milan Skriniar ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

"SKRINIAR'I BIRAKMAM"


Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtlayan Tedesco, "Onu bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim." dedi.

"BURADA ÇOK GÜÇLÜ OYUNCULAR VAR"

Açıklamalarında devam eden deneyimli hoca, "Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde." ifadelerini kullandı.

MILAN VE JUVENTUS'LA ANILDI

30 yaşındaki futbolcunun adı, Serie A'dan Milan ve Juventus ile anılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
