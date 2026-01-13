13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde CS Volei Alba'yı ağırlayacak

Grubunda lider olan Vakıfbank, iyi gidişatını CS Volei Alba karşısında sürdürmek istiyor.

13 Ocak 2026 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında 14 Ocak Çarşamba günü Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakada Laszlo Adler (Macaristan) ve Risto Strandson (Estonya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-siyahlı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Romanya temsilcisi ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.

VakıfBank, grupta CS Volei Alba ile oynadığı ilk mücadelede rakibini 3-1 yendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
