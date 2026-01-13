Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Allianz MTV'ye konuk olacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 14 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Scharrena Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Szymon Pindral (Polonya) ve Dusan Rychlik (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.
İstanbul temsilcisi, turdaki ilk maçta konuk ettiği Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, turu geçmesi durumunda Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.
Karşılaşmada Szymon Pindral (Polonya) ve Dusan Rychlik (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.
İstanbul temsilcisi, turdaki ilk maçta konuk ettiği Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, turu geçmesi durumunda Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.