13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Allianz MTV'ye konuk olacak

Play-off turuna yükselme maçında Türk Hava Yolları, Almanya'da Allianz MTV deplasmanında

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 14 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Scharrena Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada Szymon Pindral (Polonya) ve Dusan Rychlik (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

İstanbul temsilcisi, turdaki ilk maçta konuk ettiği Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, turu geçmesi durumunda Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
