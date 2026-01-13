Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, katıldığı etkinlikte Fenerbahçe ile ilgili konuştu.
Özil, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasına mutlu olduğunu söyledi.
Mesut Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Takıma başarılar diliyorum." diye konuştu.
Özil, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasına mutlu olduğunu söyledi.
Mesut Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Takıma başarılar diliyorum." diye konuştu.