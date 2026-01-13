Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.