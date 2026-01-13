13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak

Son maçlarda istediğini alamayan Trabzonspor, Kupa'da İstanbulspor karşılaşmasıyla çıkış yakalamanın peşinde

calendar 13 Ocak 2026 11:29
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.



Son 4 resmi karşılaşmada galip gelemedi



Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
