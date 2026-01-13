Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da, Spar Girona'yla karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.
Girona kentindeki Fontajau Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde ilk turda mücadele ettiği B Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci turda E Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, grupta averajla ikinci sırada yer aldı.
E Grubu'na 2'de 2 yaparak başlayan Spar Girona ise toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. İspanyol temsilcisi, averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
