Okan Buruk için suç duyurusu!

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
HUFEDER'İN BAŞKANI, ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Alper Alpoğlu, sarı-lacivertlilerde yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alıyor.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
HUFEDER'İN BAŞKANI, ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Alper Alpoğlu, sarı-lacivertlilerde yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alıyor.
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