Okan Buruk için suç duyurusu!

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk için suç duyurusu!
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28 Mayıs 2024 11:52
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 12:45
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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