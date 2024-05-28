Victor Nelsson'un hesabından kafa karıştıran paylaşım! Hesabı çalındı mı?

Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson dev organizasyonun ardından taraftarlara sert çıktı.
ŞARKI SEÇMEDİ
Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni düzenledi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamladı. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmedi. Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenildi. Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.
"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"
Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları, Nelsson'un hesabının hacklendiğini ve paylaşımın bu nedenle olduğunu ileri sürdü.
25 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 müsabakada forma şansı buldu. Victor Nelsson bu mücadelelerde 2 gol attı. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
ŞARKI SEÇMEDİ
Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni düzenledi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamladı. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmedi. Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenildi. Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.
"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"
Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları, Nelsson'un hesabının hacklendiğini ve paylaşımın bu nedenle olduğunu ileri sürdü.
25 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 müsabakada forma şansı buldu. Victor Nelsson bu mücadelelerde 2 gol attı. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
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