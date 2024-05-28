Galatasaray'da Victor Nelsson'a kapılar açık

Galatasaray'da Victor Nelsson'un bu yaz transfer döneminde yüksek bir ücretle takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Victor Nelsson'a kapılar açık
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28 Mayıs 2024 12:22
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:08
Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıkış yaşayan isimler arasında yer alıyor.

Geçen sezon gelen tekliflere olumsuz yanıt verilmesi sonrasında bir süre forma yarışında geri kalan ancak sonrasında performansını üst seviyeye çekmeyi başaran 25 yaşındaki stopere bu kez gidiş izni verilecek.

Yönetimin, 20 milyon Euro seviyesinde gelecek olan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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