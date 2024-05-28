Galatasaray'da Victor Nelsson'a kapılar açık

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıkış yaşayan isimler arasında yer alıyor.
Geçen sezon gelen tekliflere olumsuz yanıt verilmesi sonrasında bir süre forma yarışında geri kalan ancak sonrasında performansını üst seviyeye çekmeyi başaran 25 yaşındaki stopere bu kez gidiş izni verilecek.
Geçen sezon gelen tekliflere olumsuz yanıt verilmesi sonrasında bir süre forma yarışında geri kalan ancak sonrasında performansını üst seviyeye çekmeyi başaran 25 yaşındaki stopere bu kez gidiş izni verilecek.
Yönetimin, 20 milyon Euro seviyesinde gelecek olan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol atma başarısı gösterdi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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