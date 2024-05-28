Bodrumspor'u bekleyen dev gelir

1'inci Lig Play-Off finalinde perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'un rakibi olacak Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e yükseldiği takdirde önemli bir gelire sahip olacak.



Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar mutlu sona ulaşırsa katılım bedeli olarak 86 milyon 500 bin TL'yi kasasına koyacak. Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 19 takım galibiyet başına yaklaşık 6 milyon TL'nin sahibi olacak. Beraberlik durumunda yine kulüplere 3 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak.



Tarihi fırsatı kaçırmak istemeyen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmesi durumunda 150 milyon TL'yi aşabilecek bir gelirin sahibi olacak. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, perşembe günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek, camiamızı sevince boğmak istiyoruz. Süper Lig'in maddi getirisi de elbette çok önemli. İnanıyorum ki takım olarak, camia olarak bu yolu başarıyla bitireceğiz" dedi.





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