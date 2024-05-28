Türkiye şampiyonu Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men

2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezasına çarptırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye şampiyonu Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men
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28 Mayıs 2024 13:21
2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak "örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek" ihlallerini kapsayan madde gösterildi.

Buna göre Sena Nur Özoğlu, 20 Şubat 2024'ten itibaren 3 yıl halter faaliyetlerine katılamayacak.

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