Galatasaray'dan Salih Özcan için yeni girişim

Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı yeniden gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Salih Özcan için yeni girişim
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28 Mayıs 2024 09:13
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:08
Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan için harekete geçti.

Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un formasıyla son dönemlerde iyi bir çıkışa imza atarak A Milli Takım'ın değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran Salih, sezon sonunda kulübüyle yol ayrımına gelebilir.

EURO 2024 SONRASI KARAR VERECEK

Fanatik'in haberine göre; Yeni bir maceraya hazır olan başarılı oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a transfer olmaya olumlu bakabileceği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga'dan da talipleri olan Salih'in, geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra vermesi bekleniyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 34 maçta skor katkısı yapamadı.



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