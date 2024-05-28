Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2024 Doğu Konferansı Finaller MVP'si ödülünü kazanmayı hiç beklemediğini itiraf etti.



Brown, Celtics'in Indiana Pacers'ı süpürdüğü dört maçlık Doğu Konferansı Finalleri serisinde gösterdiği performansla MVP seçilmesinin ardından buna şaşırdığını söyledi:



"Hiç beklemiyordum. Hiçbir şey kazanmadığım için. Yalnızca seriyi kazandığımız için mutluydum. Indiana'ya hakkını vermek lazım, güzel oynadılar. İnsanların Indiana'nın iyi bir takım olmadığını düşündüğünü biliyorum ama oynadığımız herkesten daha güçlüydüler. Bu sezon çok fizikseldiler, hızlı oynadılar ve üzerimizde çok baskı oluşturdular. Onlara selam ve saygılarımı iletiyorum."



Celtics, Pacers'a karşı seriyi 4. maçta 105-102'lik bir galibiyetle kapattı ve Brown ise, dört maçlık mükemmel performansını son maçta 29 sayı atıp takıma liderlik ederek noktaladı.



Brown bu serinin dört maçında 29,8 sayı, 5,0 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU