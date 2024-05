Ampute Milli Takımı'nda hedef 'şampiyon' ünvanını korumak

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Fransa'da 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ünvanlarını korumayı hedeflediklerini söyledi.



Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörlüğünü ziyaret eden teknik direktör İsmail Temiz ve yardımcılarından Erhan Kuşkapan, hazırlık süreci ile şampiyonadaki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Temiz "Arkadaşlarımız gerçekten çok istekli ve azimli. Bu anlamda hem takımıma hem de yardımcılarıma güveniyorum. İyi bir hazırlık döneminin ardından inşallah Fransa'da çıkacağımız tüm maçlarımızı alıp, şampiyon gidip şampiyon döneceğiz." dedi.



Zirvede kalmanın şampiyonluktan daha zor olduğunu vurgulayan İsmail Temiz, "Zirveye çıkmak çok zor, orada kalabilmek bir o kadar daha zor. Bunun bilincinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarım, sporcu kardeşlerim bunun bilincindeler ve azmi de sahada çalışırken döktükleri terde görüyorum." diye konuştu.



"Türk sporcusunun azmi ve çalışma hırsıyla şampiyon olacağız"



Milli oyuncuların grupta İsrail'le eşleşmek istediğini ve bunun da gerçekleştiğini söyleyen Temiz, şunları kaydetti:



"Sporcu kardeşlerimizin istediği bir ülke vardı, İsrail. 'İnşallah bizim grubumuza gelir.' dediler ve nitekim de kura sonucu aynı gruba düştük. Açılış maçımızı İsrail'le yapacağız. İnşallah güzel bir müsabaka sonucunda kazanan Türkiye, Türk milleti olacak. Gruptan çıkıp finallerde daha zorlu rakiplerle oynayacağımız maçların sonucunda Türkiye şampiyon gidip şampiyon dönecek. İnşallah 85 milyon nüfusun yüzünü bizler de güldüreceğiz. Turnuvada zorlanacağımız ülkeler olacak tabii ki. Bunların başında İngiltere var, Polonya var, İrlanda var, İspanya var. Bizim için zorlu rakipler ama sahaya çıktığımızda Türk sporcusunun azmi ve çalışma hırsıyla şampiyon olacağız."



Avrupa şampiyonluğunu kazanıp EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na da mesaj vermek istediklerini dile getiren Temiz, "Bizden sonra da A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası olacak. 'Biz başardık, siz de başaracaksınız.' diyeceğiz onlara. İnşallah başaracağız, onlar da başaracak. Ülkemizin yüzünü çifte kupayla sevindirmek istiyoruz, güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kulüplerimiz sponsor bulma konusunda zorlanıyor"



Devletin ve federasyonların kendilerine çok ciddi destek sunduğundan bahseden Temiz, şunları aktardı:



"İmkanlar konusunda devletimiz, federasyonumuz bize her türlü desteği vermekte. Bunun yanında Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği desteği de es geçmek istemiyorum. Yine başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müz ve federasyonumuzun bize sağladığı imkanlar azımsanmayacak derecede. Avrupa'da birçok ülkeden belki ilerideyiz ve imkan sağlanırsa Türk sporcusunun, Türk insanının neler yapabileceğini müsabakalarda göstermiş olduk. Engelli bireylere erişim konusunda son dönemde sıkıntı çekiyoruz. Bunların başında tabii ki ekonomik sıkıntı var. Ülkemiz gerçekten son dönem pandeminin, depremin etkisiyle, etrafımızdaki savaşlar nedeniyle ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Bundan dolayı da kulüplerimiz sponsor bulma konusunda zorlanıyor ve engelli sporcuya ulaşmak güçleşiyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı'mız Alpaslan Erkoç ile engellilere ulaşabilmek adına bir proje hazırladık. Deprem bölgesinde 950 bin kişi bir uzvunu yitirdi. Bunların içerisinde spor yapmak isteyen kardeşlerimize ulaşıp, onları sporla sosyal hayata kazandırabilmek adına güzel bir projemiz var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu çalışmalara hep birlikte başlayacağız."



Kuşkapan: "Tüm kupalara talibiz"



Teknik direktör İsmail Temiz'in yardımcı antrenörü Erhan Kuşkapan, çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, 2030'a kadar yapılacak tüm Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmak istediklerini dile getirdi.



Avrupa Şampiyonası'nın 1-8 Haziran'da Fransa'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Kuşkapan, "Daha önce 2 kere bu kupanın sahibi olmuştuk. Bir de dünya kupamız var. üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. 1 Nisan'da takımı kampa topladık. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için süremiz 8 haftaydı. Hazırlanmak için yeteri kadar vaktimiz vardı. Lig planlamasını da buna göre ayarladık. Çok güzel çalışma ortamımız ve iyi bir jenerasyonumuz var. Dünya Kupası'nı alan jenerasyon hala duruyor, üzerine genç kardeşlerimizi eklemeye çalıştık. Bu jenerasyonla 2024 Avrupa Şampiyonası, 2026 Dünya Kupası, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'na kadar tüm kupalara talibiz. Yaş ortalamamız 26. Üçüncü defa Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı zirveye çekip, milletimize bu gururu yaşatmak istiyoruz. Türk bayrağı hangi kulvarda yarışırsa yarışsın zirvede olması lazım. Gazi bir teknik direktörümüz var. Ampute Milli Futbol Takımı'nın diğer önemi gazi sporcuların olması. Bu yüzden maneviyatı yüksek bir takım." şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile final oynayacaklarını düşündüğünü aktaran Kuşkapan, "İlk maçımız İsrail'le. Gazilerden oluşan bir takım olduğumuz için İsrail'i yenmemiz için halkımızdan baskı var. 'İsrail'i yenin, gerekirse şampiyon olmayın.' diyorlar. İsrail'i yeneceğiz, şampiyon da olacağız. Grubumuzda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda var. Hesaplarıma göre çeyrek finalde Almanya'yla, yarı finalde Polonya'yla, finalde İngiltere'yle oynarız diye bir düşüncem var. Rakiplerimiz güçlü, hepsi çalışıyor. Devre arasında İngiltere'yle bir hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi konsantre olursak, aksilik yaşanmazsa şampiyon olacağımız inancındayım." açıklamasında bulundu.



Engelli vatandaşların hayata kazandırılması gerektiğine dikkati çeken Kuşkapan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amputasyon geçirmiş bir engelli kardeşimiz varsa, bize ulaşsın ve hayata karışsın. Aileleri de bilinçlendirmek lazım. Engelli olunca, ailesi 'Yataktan kalkmasın, yemeği suyu ayağına gelsin' diyerek iyilik yaptığını düşünüyor. Sosyalleşmeleri çok önemli. Her türlü desteğe açığız. Bağcılarspor'un bir sporcusu var, okula giderken bacağının olmadığını kimse fark etmesin isteyen bir kardeşimizdi ama katıldığı Türkiye Kupası maçlarında kendisine telkinlerde bulunduk. Genç milli takıma çağırdık sosyalleşsin diye. Hayata karışmasını istedik, bunu başardık. Şu anda okula protezleriyle gidiyor ve arkadaşlarına milli takım sporcusuyum diyor. Hayata karıştırdık onu, öz güveni var. Bunları yaşamak da mutluluk verici. Okan Şahiner vardı, Van depreminde 52 saat göçük altında kalmış. Sonra milli takıma geldi ve dünya kupasını kaldıran kadrodaydı. Bu takımda böyle güzel hikayeler var."



Ampute futbol takımlarına destek konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Kuşkapan, "Devletimiz ve federasyonumuz her türlü imkanı sağlıyor. Kulüpler ne kadar iyi olursa milli takım da o kadar iyi olur. Ampute Futbol Ligleri'nde 32 takım vardı, şu anda 26'ya düştü. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış çok değerli bir takımımız da kulübünü kapattı. Destekler azalıyor gibi ama bizim ülkemiz deprem, terör, trafik kazalarıyla mücadele eden bir ülke. Kimsenin bir amputasyon geçirmesini istemeyiz ama böyle vatandaşlarımızın sayısı yükseliyor. Futbol kulüplerimize destek verilmesi gerekiyor. Özel girişimlerin ve belediyelerin ampute futboluna destek vermesi gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.





