Golden State Warriors forveti Klay Thompson ve Orlando Magic'in arasında karşılıklı ilgi olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, bu yaz 60 milyon dolardan fazla maaş boşluğu yaratabilecek olan Magic'in kadrosuna iyi bir şutör eklemek istediğini ve Thompson'ın da radarındaki oyunculardan biri olduğunu söyledi:



"Dikkat edilmesi gereken isimlerden biri de Klay Thompson. Magic ve Klay Thompson arasında karşılıklı ilgi olduğu söylenmişti."



2019'dan bu yana ilk kez serbest oyuncu dönemine girecek olan Thompson'ın, Warriors'taki geleceğinin belirsizliğini koruduğu biliniyor. Warriors'ın bu yaz maaş bordrosu ve lüks vergilerini düşürmeye çalışması bekleniyor.



Thompson bu sezon 77 maçta 17.9 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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