Hasan Arat'tan Ümraniye'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hasan Arat'tan Ümraniye'ye çıkarma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2024 13:32
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankaragücü ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Arat, zorlu karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

Hasan Arat, tesis ziyaretinde Samet Aybaba, Serdar Topraktepe ve futbolcularla görüştü. Bir takım sohbetlerde bulunan Arat, kupa konusunda camianın beklentisini de ifade ederek takıma moral depoladı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery