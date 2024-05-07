Hasan Arat'tan Ümraniye'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankaragücü ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Hasan Arat, zorlu karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.
Hasan Arat, tesis ziyaretinde Samet Aybaba, Serdar Topraktepe ve futbolcularla görüştü. Bir takım sohbetlerde bulunan Arat, kupa konusunda camianın beklentisini de ifade ederek takıma moral depoladı.
Başkan Hasan Arat, zorlu karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.
Hasan Arat, tesis ziyaretinde Samet Aybaba, Serdar Topraktepe ve futbolcularla görüştü. Bir takım sohbetlerde bulunan Arat, kupa konusunda camianın beklentisini de ifade ederek takıma moral depoladı.
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