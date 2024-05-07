Galatasaray'a çılgın gelir: 2.5 milyar TL

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bu başarısının karşılığını maddi anlamda şimdiden almaya başladı. Sarı kırmızılılar 2024-2025 sezonunun kombine bilet satışından rekor bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a çılgın gelir: 2.5 milyar TL
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07 Mayıs 2024 11:23
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da, taraftarlar maddi anlamda kulübe önemli ölçüde destek olmaya devam ediyor.

Galatasaray, yenilemeye sunduğu kombinelerde rekor ilgiyle karşılaştı.

Şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi. Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen sarı-kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da 2024- 25 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.  

 
 

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