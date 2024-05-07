Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı

Adana'da ücretsiz futbol maçı izlemek için cep telefonuna gelen bağlantı linkine tıklayan inşaat ustası Yalçın Güven'in (51) banka hesabından uyuduğu saatlerde 250 bin lira kredi çekildi. Kredinin 138 bin lirası tanımadığı kişilere aktarılan Güven, dolandırıcıların yakalanması için yardım istedi.Seyhan ilçesinde yaşayan inşaat ustası Yalçın Güven, geçen hafta akşam saatlerinde ücretsiz futbol maçı izlemek için cep telefonuna gelen bağlantı linkine tıkladı.Durumdan şüphelenmeyen Güven, sabah uyandığında cep telefonunun kilitlendiğini fark etti.öğrendi.Önce çalıştığı banka şubesine gidip hesabını donduran Güven, daha sonra polise başvurarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Dolandırılmadan önce yaşadıklarını anlatan Yalçın Güven," dedi.Güven, dolandırıcıların yakalanması için yardım isteyerek şöyle konuştu: