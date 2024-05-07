Fas'tan Hakim Ziyech yorumu: "Aşk ve paranın mücadelesi"

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son zamanlarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Fas basını, talipleri çoğalan Hakim Ziyech'in durumunu özetledi..

, Fotoğraf; AA
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Fas'tan Hakim Ziyech yorumu: 'Aşk ve paranın mücadelesi'
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07 Mayıs 2024 12:33
Ligin son haftalarına yaklaşırken vites artıran ve yükselen performansıyla dünyanın radarına giren Hakim Ziyech'in talipleri de çoğalıyor...

Fas basınından le12.ma, 31 yaşındaki Faslı yıldıza Galatasaray taraftarının gösterdiği teveccühü ve Suudiler'in yoğun ilgisini farklı bir şekilde yorumladı.

"Aşk ve paranın mücadelesi... Türk taraftarlar kalmasını isterken; Suudiler onu milyarlarla baştan çıkarıyor" şeklinde servis edilen haberde, Ziyech için; Al-Shabab ve Al-Saudi'nin toplamda 37.5 milyon euroya varan sözleşme teklifleri yaptığı bildirildi.

Öte yandan aynı haberde; Galatasaray'ın, Chelsea'den opsiyonla kiraladığı Ziyech'in satın alınması halinde Suudiler'in planından da bahsedildi. Sarı-Kırmızılı ekibin, Ziyech'in bonservisini alma ihtimaline karşın Al-Shabab'ın, mukavaleye karşılık 15 milyon euroya yakın bir rakam teklif ettiği yazıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Faslı yıldız; sahada kaldığı bin 164 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. G.Saray'da şimdilik kiralık olan 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 9.5 milyon euro

OLAĞANÜSTÜ BİR GOL

Ziyech'in Sivasspor'a ceza sahası dışından attığı gol, Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, atılan golle ilgili 'Olağanüstü' yorumu yaptı. Ziyech, yaptığı sosyal medya paylaşımında ise "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.  

 
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