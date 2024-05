UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu gece belli olacak.Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında 22.00'de başlayacak mücadeleyi TV8,5 şifresiz olarak yayınlayacak.Meşhur 'Sarı Duvar'ının karakteristik ateşli desteğiyle güç bulan Dortmund, Niclas Füllkrug'un güzel golüyle ilk maçta 1-0'lık galibiyet elde etti. Paris ise Achraf Hakimi ve Kylian Mbappe ile çok net fırsatlardan faydalanamamıştı.Dortmund'un 2013'ten bu yana ilk finaline çıkma ihtimali Paris'e göre daha yüksek; bu sezonki final bir kez daha Wembley'de ve rakipleri bir kez daha ezeli rakipleri Bayern olabilir. Ancak Paris, zor olan ilk Şampiyonlar Ligi kupasını elde etmek için mücadelesini sürdürürken bu finalin tekrarlanmaması için her şeyini ortaya koyacaktır.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola.: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug"Hedefimiz finale çıkmak ve bunun için de Dortmund gibi büyük bir takımdan daha iyi olmamız gerekiyor. Her zaman gelişime açık bir alan vardır ve biz de bunun üzerinde çalıştık. Üç dakika içinde iki gol atabiliriz ama bu süre içinde iki gol de yiyebiliriz. "On va a gagner". Fransızca bildiğim tek cümle bu: Kazanacağız.": "Wembley'e gitmeyi hak etmek zorundasınız. Şu anda tek ihtiyacımız olan ikinci maçta beraberlik ama kazanmak da istiyoruz. Küçük bir avantajımız ve iyi bir fırsatımız var. Her şeyi birlikte yapmalıyız - iyi bir planla, iyi bir fikirle. Paris kesinlikle geçen haftadan daha iyi olacak. Final biletini hak etmek istiyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz."