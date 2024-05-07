Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan kaybetmesinin ardından nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig'deki puan durumu ve kalan maçlar…

, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller
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07 Mayıs 2024 13:09
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 13:18
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girildi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri...

GALATASARAY ZİRVEDE!

Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.

Fenerbahçe'nin kalan maçları şöyle:

Fenerbahçe & Kayserispor,

Galatasaray & Fenerbahçe

Fenerbahçe & İstanbulspor

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Karagümrük & Galatasaray

Galatasaray & Fenerbahçe

Konyaspor & Galatasaray

6 PUANLIK FARK!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.



 
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