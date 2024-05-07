Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girildi.
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri...
GALATASARAY ZİRVEDE!
Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şöyle:
Fenerbahçe & Kayserispor,
Galatasaray & Fenerbahçe
Fenerbahçe & İstanbulspor
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Karagümrük & Galatasaray
Galatasaray & Fenerbahçe
Konyaspor & Galatasaray
6 PUANLIK FARK!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri...
GALATASARAY ZİRVEDE!
Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şöyle:
Fenerbahçe & Kayserispor,
Galatasaray & Fenerbahçe
Fenerbahçe & İstanbulspor
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Karagümrük & Galatasaray
Galatasaray & Fenerbahçe
Konyaspor & Galatasaray
6 PUANLIK FARK!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.