Galatasaray'da Okan Buruk'un icraatları

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da galibiyet ve puan rekorları kıran; futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören ismi olan Okan Buruk, yönetimin kendisine verdiği sınırsız desteği karşılıksız bırakmadı...
İşte 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının icraatları;
-Eksikler, sakatlar yıldırmadı. Takım bir ara beksiz, hatta stopersiz kaldı. Ama o hep şapkadan tavşan çıkardı. Barış Alper'i sol bek, Berkan'ı stoper yaptı.
-Forma adaletinden şaşmadı. Kim iyiyse 11'de onu oynattı. Katkı vermeyen kulübeye çekildi. Sanchez, Zaha, Ndombele gibi yıldızlar; Nelsson, Kerem Demirbay, Barış Alper'in gölgesinde kaldı.
-Elindeki malzemeyi çok iyi kullanırken, rakip analizlerini de çok iyi yaptı. Oyuna müdahaleleri, oyuncu değişiklikleri çok tartışılmadı.
-Florya'da 'aile ortamı' yarattı. Oyuncular hem kendi aralarında hem de eşleri ve çocuklarıyla birbirinden hiç kopmadı.
İşte 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının icraatları;
-Eksikler, sakatlar yıldırmadı. Takım bir ara beksiz, hatta stopersiz kaldı. Ama o hep şapkadan tavşan çıkardı. Barış Alper'i sol bek, Berkan'ı stoper yaptı.
-Forma adaletinden şaşmadı. Kim iyiyse 11'de onu oynattı. Katkı vermeyen kulübeye çekildi. Sanchez, Zaha, Ndombele gibi yıldızlar; Nelsson, Kerem Demirbay, Barış Alper'in gölgesinde kaldı.
-Elindeki malzemeyi çok iyi kullanırken, rakip analizlerini de çok iyi yaptı. Oyuna müdahaleleri, oyuncu değişiklikleri çok tartışılmadı.
-Florya'da 'aile ortamı' yarattı. Oyuncular hem kendi aralarında hem de eşleri ve çocuklarıyla birbirinden hiç kopmadı.