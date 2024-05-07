Galatasaray'da Okan Buruk'un icraatları

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimin kendisine verdiği sınırsız desteği karşılıksız bırakmadı...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un icraatları
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07 Mayıs 2024 12:43
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da galibiyet ve puan rekorları kıran; futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören ismi olan Okan Buruk, yönetimin kendisine verdiği sınırsız desteği karşılıksız bırakmadı...

İşte 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının icraatları;

-Eksikler, sakatlar yıldırmadı. Takım bir ara beksiz, hatta stopersiz kaldı. Ama o hep şapkadan tavşan çıkardı. Barış Alper'i sol bek, Berkan'ı stoper yaptı.

-Forma adaletinden şaşmadı. Kim iyiyse 11'de onu oynattı. Katkı vermeyen kulübeye çekildi. Sanchez, Zaha, Ndombele gibi yıldızlar; Nelsson, Kerem Demirbay, Barış Alper'in gölgesinde kaldı.

-Elindeki malzemeyi çok iyi kullanırken, rakip analizlerini de çok iyi yaptı. Oyuna müdahaleleri, oyuncu değişiklikleri çok tartışılmadı.

-Florya'da 'aile ortamı' yarattı. Oyuncular hem kendi aralarında hem de eşleri ve çocuklarıyla birbirinden hiç kopmadı.



 
 

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