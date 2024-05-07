Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'la devam dedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, milli yıldız Aslı Kalaç ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'la devam dedi
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07 Mayıs 2024 11:51
2023-2024 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan sarı-lacivertliler, kadrosunu koruyor.

Fenerbahçe Opet, son iki sezondur çubuklu formayı giyen milli orta oyuncusu Aslı Kalaç ile 2 yıllık sözleşme uzattı.

Geçmişte TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray, Türk Hava Yolları formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da Fenerbahçe Opet'in başarısı için sahaya çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda yer alan Aslı Kalaç'ın kariyerinde Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. 1995 doğumlu ve 185 cm. boyundaki oyuncunun kulüp kariyerinde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yer alıyor. [Kaynak: Voleybol Sesi]

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