Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'la devam dedi

2023-2024 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan sarı-lacivertliler, kadrosunu koruyor.



Fenerbahçe Opet, son iki sezondur çubuklu formayı giyen milli orta oyuncusu Aslı Kalaç ile 2 yıllık sözleşme uzattı.



Geçmişte TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray, Türk Hava Yolları formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da Fenerbahçe Opet'in başarısı için sahaya çıkacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda yer alan Aslı Kalaç'ın kariyerinde Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. 1995 doğumlu ve 185 cm. boyundaki oyuncunun kulüp kariyerinde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yer alıyor. [Kaynak: Voleybol Sesi]





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