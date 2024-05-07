Altay savunmada ligin en kötüsü oldu

1. Lig'de küme düşen Altay, şu ana kadar en çok gol yiyen takım konumunda yer aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay savunmada ligin en kötüsü oldu
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07 Mayıs 2024 15:47
1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, şu ana kadar en çok yiyen takım oldu.

Çıktığı 33 maçta kalesinde 75 gol gören siyah-beyazlıların adeta kalesi düştü. Altay, oynadığı 33 karşılaşmanın sadece 5'inde gol yemedi. İzmir ekibi, 1-0 kazandığı Tuzlaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Giresunspor maçlarının yanı sıra yine 0-0 berabere kaldığı Giresunspor karşısında kalesini kapatabildi.

Altay bitime 1 maç kala 25 yenilgi, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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