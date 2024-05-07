NBA hakemi Zach Zarba, New York Knicks ile Indiana Pacers arasında oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 1. maçını etkileyen hakem hatasını itiraf etti.



Pacers, geçtiğimiz gece oynanan ikinci tur NBA Playoff serisinin 1. maçının son bölümündeki skor üstünlüğünü kaybederek Knicks'e 121-117 yenilmişti.



Ancak hakemlerin maçın sonunda kritik bir düdüğü kaçırdığı ortaya çıktı. Dördüncü çeyreğin sonlarında Aaron Nesmith'e, Knicks yıldızı Jalen Brunson'ı savunurken topa ayağıyla vurduğu için düdük çalınmıştı. Pozisyon tekrarında, topun Pacers forvetinin ayağına çarpmadığı ve oyunun devam etmesi gerektiği görüldü.



SNY'den Ian Begley, Zarba'nın maçın ardından çıkan raporda bunu itiraf ettiğini şu diyalogta aktardı:



"Soru: İnceleme sonrasında, Aaron Nesmith'e karşı çalınan düdük doğru mu kabul edildi?



Zarba: Sahadayken topa ayakla vurduğunu düşünmüştük. Maç sonrasında incelediğimizde, topun savunma oyuncusunun eline çarptığını gördük ki bu da düdük gerektirmezdi.



Soru: Pacers'ın bu düdüğe itiraz etmesine izin verilebilir miydi?



Zarba: Topa ayakla vurma kararı incelenemez ve koçun itirazına tabi değildir. Takımların itiraz edebileceği üç şey, fauller, goaltending ve topun saha dışına çıkması üzerinedir."



Serinin 2. maçı, Çarşamba gecesi Madison Square Garden'da oynanacak.





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