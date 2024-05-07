Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalacağını açıkladığı Hakim Ziyech, sezonun finalinde forma girdi.
Kasımpaşa, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'in ardından Sivasspor maçında tabelayı değiştiren oyuncunun, sarıkırmızılı takım adına kritik anlarda sorumluluk aldı.
Galatasaray'ın skor olarak geride, berabere ve tek farkla önde olduğu bölümlerde sahneye çıkan Faslı yıldız, uzaktan şutları ve öldürücü paslarıyla rakiplerini çözdü.
ÇİLİNGİR
Başarılı oyuncunun bu performansı sonrasında takım arkadaşlarından 'Çilingir' yakıştırması yapıldı.
5 GOLÜN 4'Ü CEZA SAHASI DIŞINDAN
31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ligde attığı 5 golün dördünü ceza sahası dışından kaydetmeyi başardı.
Kasımpaşa, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'in ardından Sivasspor maçında tabelayı değiştiren oyuncunun, sarıkırmızılı takım adına kritik anlarda sorumluluk aldı.
Galatasaray'ın skor olarak geride, berabere ve tek farkla önde olduğu bölümlerde sahneye çıkan Faslı yıldız, uzaktan şutları ve öldürücü paslarıyla rakiplerini çözdü.
ÇİLİNGİR
Başarılı oyuncunun bu performansı sonrasında takım arkadaşlarından 'Çilingir' yakıştırması yapıldı.
5 GOLÜN 4'Ü CEZA SAHASI DIŞINDAN
31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ligde attığı 5 golün dördünü ceza sahası dışından kaydetmeyi başardı.