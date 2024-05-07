Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech

Galatasaray'da son düzlükte zor anlarda sahneye çıkan Faslı yıldız Hakim Ziyech, şampiyonluk haftalarının kahramanı oldu, yeni lakap aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech
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07 Mayıs 2024 13:00
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalacağını açıkladığı Hakim Ziyech, sezonun finalinde forma girdi.

Kasımpaşa, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'in ardından Sivasspor maçında tabelayı değiştiren oyuncunun, sarıkırmızılı takım adına kritik anlarda sorumluluk aldı.

Galatasaray'ın skor olarak geride, berabere ve tek farkla önde olduğu bölümlerde sahneye çıkan Faslı yıldız, uzaktan şutları ve öldürücü paslarıyla rakiplerini çözdü.

ÇİLİNGİR

Başarılı oyuncunun bu performansı sonrasında takım arkadaşlarından 'Çilingir' yakıştırması yapıldı.

5 GOLÜN 4'Ü CEZA SAHASI DIŞINDAN

31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ligde attığı 5 golün dördünü ceza sahası dışından kaydetmeyi başardı.  

 
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