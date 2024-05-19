Rasmus Hojlund'dan MANU itirafı!

Manchester United'ın golcü futbolcusu Rasmus Hojlund, İngiliz ekibini tercihiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rasmus Hojlund'dan MANU itirafı!
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19 Mayıs 2024 15:10
Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund, bir röportaj verdi.

Hojlund, Manchester United'ı neden tercih ettiği yönünde gelen sorunun ardından, "Neden Manchester United? Birkaç küçük şey var. Küçük olduğum dönemlerde, Manchester United her şeyi kazanan bir kulüptü. Ronaldo ve Rooney oynuyordu. Onlar bana her zaman ilham olmuştur. Ayrıca logoyu da her zaman havalım buldum." diye cevap verdi.

Manchester United'da bu sezon 41 maçta süre bulan 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

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