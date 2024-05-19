Samsun'da Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsun'da Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 14:22
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen yarışta 14 yaş ve üstü 224 sporcu mücadele ediyor.

İskeleden atlayan sporcular, 1919 metre kulaç atacak.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzücüler için botlarla ve teknelerle güvenlik aldı.

Yüzücülere, Türk bayraklarıyla süslenen bazı tekneler de eşlik ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery